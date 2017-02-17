川普又被拒絕！海軍中將不願任國家安全顧問

哈沃(右)拒絕擔任川普(左)的國安顧問。(圖/美國海軍、美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)才在16日的記者會上，否認目前政府很混亂，對於補這星期一下台的佛林( Michael Flynn)國家安全顧問的職缺，已有傑出的人選。但沒想到今天就傳出，他的屬意人選前海軍中將哈沃(Robert Harward)已經拒絕了這個職位，不過川普仍不願放棄，預計再邀哈沃重回白宮，商討任國家安全顧問的可能性。

據《金融時報》(Financial Times)報導，自佛林星期一辭職下台之後，前海軍中將哈沃就一直是下一任國家安全顧問的熱門人選，但沒想到川普在和哈沃討論過之後，卻慘遭哈沃拒絕。據消息透漏是因為哈沃要求要將自己的幕僚帶進白宮，但遭到白宮否決，所以最終他以擔心自己無法指揮現有的幕僚為由，拒絕了川普提供的職位。但也有消息指出他是因為目前政府的混亂狀態而拒絕。

川普(左)和前國安顧問佛林(右)。(圖/美聯社)

現年60歲的前海軍中將哈沃，曾在911攻擊後，在阿富汗及伊拉克指揮軍隊長達6年，之後在總統小布希的國家安全會議任職。也在2011年時任美軍中央司令部副司令，而當時的司令為現任美國國防部長馬提斯(James Mattis)，據傳他和馬提斯親近的關係成為川普屬意他的原因之一。

哈沃為前海軍中將，曾在海豹部隊服役。(圖/美聯社)

儘管慘遭拒絕，川普仍沒放棄找哈沃擔任國家安全顧問，也已經邀請哈沃再到白宮會晤，盼能讓他回心轉意。而目前白宮對哈沃拒絕國安顧問職位一事，不予置評。

(中時電子報)