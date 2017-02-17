科學家有望兩年後製造出長毛象混種胚胎
美國哈佛大學的研究團隊本周表示，有望在兩年內製造出、內含4,500年前絕跡的長毛象基因的混種象胚胎，團隊領導人表示最終目標是，創造出有長毛象特徵的大象。
根據英國《獨立報》(Independent)，該團隊表示製造出混種胚胎是使長毛象復活的重要一步，未來可能因此使得許多已經滅絕、但有保留下DNA的物種，得以起死回生。
目前科學家希望能夠創造出、能長出長毛象的毛髮、有厚脂肪層的皮膚和可適應寒冷的血液的混種大象胚胎，並希望在數年的努力後，能將這樣的胚胎置入人工子宮中，誕生出活生生的長毛象。
原本科學家想要將這種混種胚胎置入象的子宮中，但許多人批評這樣很殘忍，因為大象可能會在過程中受苦甚至死亡。
這個欲使長毛象復活的計畫自2015年就已經啟動，研究人員自此已經能夠將他們可編輯的大象基因組數量，從15個增加到45個，使得基因組中長毛象的DNA增加不少。
領導該團隊的教授George Church表示，這些團隊編輯的基因主要影響的是大象在寒冷的氣候中生存的能力，目前該團隊正努力尋找方法來衡量每個被編輯的基因，但基本上就是試圖在實驗室的環境中製造出胚胎。
根據英國《衛報》報導，Church在波士頓美國科學促進會(AAAS)本周會議前表示，哈佛的團隊有望在兩年後製造出混有長毛象和亞洲象的混種胚胎。他也表示這個實驗有望以另類的方式，保存已經成為瀕臨絕種物種的亞洲象。
科學家認為讓長毛象起死回生的可能性越來越大，主要是因為革命性基因編輯技術的誕生，使得科學家可以精確的選擇基因來編輯，並且重新置入基因。
長毛象曾在冰河時期一度遍及歐洲、亞洲、非洲和北美洲，但最後卻從地球上滅絕，許多人認為很可能是因為氣候改變和遭到獵捕。
(中時電子報)
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