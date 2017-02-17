禁宰家禽7天 林全：將持續溝通

立法院本會期今開議，行政院長林全今將進行專案報告。林全會前受訪表示，目前禽流感因有傳人的可能性，不能夠等閒視之，必須用最審慎的態度做最迅速且有效的處理；他也說，一個新制度推動，難免會有很多疑慮或搞不清楚的地方，後續政府會盡量來溝通。

被問及家禽禁宰7天，林全表示，禁屠問題，他召集第一次會議中，已經就可能性做過研究，「他們其實有一套做法，對於補償部分，應該有一些溝通跟說明」，都一照程序走，沒有過度疏忽的問題。

(中時)