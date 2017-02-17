無移民日罷工 全美餐廳歇業1天相挺
美國總統川普（Donald Trump）對待移民的作為在全美引起抗議。從漢堡店到高級餐館，華府許多餐廳今天都不開張，響應這項抗議。
法新社報導，「無移民日」（Day Without Immigrants）罷工意在凸顯外國員工對經濟的重要。為聲援這些泰半低薪的員工，許多餐廳這天都不營業。移民為主的餐飲產業中，也有店家因人手不足而做不了生意。
其實，受影響的不只餐飲場所。
從紐約到洛杉磯，移民不出門上工、不送小孩上學、避免去加油，試圖證明沒有移民的1天，美國得付出什麼代價。麻薩諸塞州有1家博物館，還把移民創作或捐贈的藝術品全部撤下。
連鎖沙拉店Sweetgreen在華府的18間門巿今天都不開張。距白宮咫尺之遙的1間門巿3名共同創辦人在告示中說：「我們3個都是移民第2代，我們尊敬團隊成員在我國民主中發聲的權利。」
84歲退休醫生柏格（Edward Burger）站在告示前邊讀讚嘆這項抗議行動說：「移民的問題和美國的好客都重要的不得了，不管對移民或對我們而言都一樣。」（譯者：中央社何宏儒）1060217
(中央社)
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