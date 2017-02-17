滿地垃圾別只怪陸客？中共黨媒被網民酸

中共黨媒人民日報今天指出，南韓濟州機場滿地垃圾不能只怪陸客，登機時間太緊迫、陸客聽不懂韓文也是原因之一。報導被網民狂酸，「能為如此素質找藉口的也就人民日報了」。

一名濟州市民12日在網路上發文表示，「中國人瘋狂地撕掉免稅品的包裝，我第一次覺得有必要收取（遊客的）入島費」，並配上南韓濟州島濟州國際機場國際線候機室裡「彷彿垃圾場一般」的照片。大陸網民對此熱烈討論。

人民日報今天以記者的「親身體驗」，解釋為何陸客會亂丟垃圾。報導認為，從濟州回北京的航班兩小時前才辦理登機，辦理完後遊客要在剩下的一個小時完成安檢、領免稅品等一系列程序，時間相當緊迫。

報導還說，很多人當場拆免稅品包裝，是因為安檢後才能提取，免稅品無法再放進託運行李，大部分人只背了隨身的小包，拆完包裝就得趕緊登機，不然有誤機風險，「也就顧不上清理自己拆下的包裝袋了」。

報導甚至還指，濟州機場工作人員在空地上放了很多垃圾袋，並不時示意遊客自行將垃圾收到袋裡。「記者當時身邊剛好有黑色垃圾袋，就順手把拆下的包裝放進去了」。不過，「有些人可能是因為語言不通沒聽懂」。

報導雖然是幫陸客的行為澄清，卻有超過200名網民吐槽。「能為如此素質的行為找到藉口的也就人日了」、「看這行文，彷彿看到了一個騎電動車闖紅燈的大媽被抓後滿地打滾」、「有錯要認，這是最基本的素質」。

還有網民點出報導中的問題，這些免稅品是不能拆的，要下了飛機出關了才能拆，免稅品店員還會幫封住包裝。「明明是不符合規定，人民日報記者怎麼就能這麼理直氣壯，還說自己也拆過，臭不要臉」。1060217

(中央社)