吸毒怕家人知道 跑到阿里山卻曝光
37歲鄧姓男子吸毒怕被家人知道，竟開車至阿里山鄉偏遠的產業道路吸食，當地人原本誤以為情侶「車震」，發現不對勁後，報警將他逮獲。
警方表示，最近發現有販毒集團鎖定偏鄉山區居民，提供毒品給居民吸食，待居民成癮後，再吸收他們成為「山老鼠」竊盜林木，或以搬運林木來換取毒品，警方於是加強偏鄉反毒宣導。
嘉義縣竹崎警分局日前接獲一名阿里山鄉民報案，指阿里山鄉一條偏僻的產業道路上，發現一輛可疑的白色轎車，停車後，一直未見有人下車，過了不久就駛離。
報案的鄉民原本以為是情侶跑到偏僻山區搞「車震」，但卻未見車子震動，反而發現車窗冒出陣陣白煙，直覺是毒蟲躲在偏僻處吸毒，於是向警方報案。
警方循線將車主鄧姓男子查緝到案，並在他住處查獲安非他命2小包（淨重3.59公克）與吸食器一組，鄧男坦承持有及吸食毒品，但供稱未被販毒集團吸收，也未從事盜伐林木等不法行為。
鄧男向警方表示，因擔心被家人、鄰居知道他染毒，才會開車躲到偏僻地方吸毒，沒想到因此形跡敗露；警方偵訊後，依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。1060217
(中央社)
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