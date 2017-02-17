謊報槍聲騙警巡邏 通緝犯藏軍火反被逮

苗栗縣竹南鎮36歲張姓男子為了嚇阻仇家上門，謊報住處附近有人開槍，要求警方前往巡查，不料，反而是員警找上門，不但識破張男遭通緝的身分，並在屋內查獲槍枝。

苗栗縣警局竹南分局今指出，大同派出所15日接獲報案，指稱竹南鎮大埔七街附近疑似有人開槍，隨即派遣巡邏員警前往查看，但周遭並無異樣，第一時間也沒有可疑人士，由於報案人電話無人回應，員警於交接班後，仍覺可疑，再返回該處明查暗訪。

員警在大埔七街與十街路口處，看到1棟大樓的7樓陽台有男子四處張望，和員警四目交接時，男子立刻躲進屋內，警方於是進入大樓盤查，赫然發現該名男子為新竹和苗栗地檢署發布通緝的張姓詐欺犯。

警方進一步搜查，在張男租屋處起獲空氣長槍、短槍各1把，改造手槍2把、彈匣5個、子彈1發；張嫌供稱，空氣槍是從網路購買而來，改造手槍和子彈為朋友寄放，否認有開槍情事。

對於警方詢問有民眾報案說「聽到槍聲」，張嫌坦承報案電話是他撥打，原本想藉由巡邏員警嚇阻仇家上門，沒想到反而引來警方前往敲門。張男除被移送地檢署歸案外，還加上一條違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌。1060217

(中央社)