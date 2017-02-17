共黨媒：無一中 台別想世衛和民航大會

我要評比

中共黨媒今天發表評論文章說，沒有「九二共識」這個基礎，「台灣取得國際空間的機會為零」。文章並點名，「世衛大會、國際民航大會等，就別想了」。

人民日報海外版今天刊登署名的評論文章，標題為「不認一中，『國際空間』就是夢」。

文章表示，台灣政府沒有正心誠意去面對「九二共識」、「兩岸一中」的政治公約數，反而試圖利用美國總統川普上台的變數做文章，獨派則想邀世界維吾爾大會主席熱比婭來拚「國際能見度」。

文章說，「這樣做除了鬥氣，自身並沒有撈到多少好處，反而刺激大陸逐步改變曾經的默契。沒有『九二共識』這個基礎，台灣取得『國際空間』的機會為零。」

文章表示，「類似『國際空間』議題台灣的機會渺茫，像是世衛大會、國際民航大會等，就別想了。」

文章還說，去年世界衛生組織（WHO）發給台灣的邀請函上加註了一中原則。「這本是度人的金針，卻被有些人看成票房毒藥」。1060217

(中央社)