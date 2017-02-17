李全教議長賄選案 二審仍判有罪

前台南市議長李全教被控議長賄選案，李全教一審被判有期徒刑4年，褫奪公權5年；台南高分院今天宣判，李全教動員鄉親約300人到場聆聽，不過合議庭法官仍維持一審有罪判決，惟李全教改判3年6月，群眾聆聽判決後，大喊司法不公，李全教也表示，一定會再提起上訴。

檢方指控，被告李全教等人，因與郭秀珠搭配參選南市正副議長，透過6名白手套，向7名無黨及民進黨籍議員遊說期約賄選，違反《公職人員選舉罷免法》，本案在台南地方法院審理時，即認定有罪。

被告等人在一審分別被判處，李全教有期徒刑4年，褫奪公權5年；前西港鄉長卓華民和羅進生均判處有期徒刑1年8個月，但可支付公庫30萬元獲得緩刑3年；前台南縣議員吳春成有期徒刑8個月。

檢方指控，李全教意圖以每票30萬元至1000萬元不等的代價，向7名市議員尋求支持，雖7人全部拒絕，但檢方仍認定李全教等人「行求支持」，就已觸犯《公職人員選舉罷免法》行求期約或交付賄賂，可處3年以上、10年以下徒刑。

本案在一審即被法官認定有罪，李全教等還被分別量刑，李全教等不服判決，上訴台南高分院，二審合議庭今天判決，仍認定李全教等人有行求賄賂及不正利益，而約其投票權為一定之行使，判處李全教有期徒刑3年6月，褫奪公權5年，一審有罪的其他被告，也均維持一定的量刑。

(中時)