台鐵產業工會舉行「改革班表 拒絕打壓」記者會

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台鐵產業工會表達不滿的立場。（趙雙傑攝）

台鐵產業工會不滿輪班制過勞，春節除夕到初一發動「依法休假」，台鐵事後對374人寄出曠職通知單，事後放寬35名事先請假員工補足資料後准假，剩餘339人今天將移送考成會討論懲處，因有2名員工遭記4天曠職，恐面臨免職。

台鐵產業工會今天一早特別在台北車站舉行記者會表示，考成會今舉行前，已經有員工收到曠職核定單，考成只是程序，懲處結果早已定調，黑箱考成會目的在懲處堅持依法休假員工，讓其他公部門和運輸業勞工不敢出來爭權益。

(中時)