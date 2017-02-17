人氣強強滾公主遊輪預購中 兩人同行最高減1萬元

台灣旅行社業者與公主郵輪公司合作推出基隆登船的包船航程，大打短天數、親民價格產品，兩人同行最高減1萬元。（張妍溱攝）

藍寶石公主郵輪推出基隆登船的航程，旅展期間報名，好禮3選一。（張妍溱攝）

中台灣年度最大旅展–「2017台中春季國際旅遊大展」，今天在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場，計有220家廠商展出700個攤位，其中旅展也是民眾購買郵輪產品的重要平台，現場掀起一股郵輪旅遊瘋！台灣旅行社業者與公主郵輪公司合作推出基隆登船的航程，大打短天數、親民價格產品，兩人同行最高減1萬元 ，讓玩郵輪的門檻大幅降低！

亞洲．歡樂遊輪經理趙至全表示，過去要搭這些國際牌郵輪，要先搭機到國外，以最受歡迎的阿拉斯加、地中海航程來說，費用動輒十幾萬，現在台灣旅行社業者與國際郵輪公司合作推出基隆登船的包船航程，兩人頂級套房不到9萬（7天行程），旅展期間報名一人半價優惠，相當值得。

藍寶石公主號遊輪，帶遊客暢遊日本沖繩、石垣島、宮古島、鹿兒島、廣島、高知、別府等地，享受碧海上璀璨明珠的公主禮遇，最優質、最奢華遊輪假期。

業者祭出沖繩、石垣島4天行25,900元起優惠價；另旅展現場報名兩人同行減1萬、免費升等陽台艙、套房任選一人半價，趙至全指出，5月至9月的優惠專案，讓許多現場民眾詢問端午、暑假的行程，但7、8月行程已預訂一空。

旅展展期今天起到20日下午5時半止在朝馬工商展覽中心舉行，天氣晴朗，一早民眾搶好康熱情不減，上午10時開幕時大排長龍人氣搶搶滾。

(中時)