西班牙媽媽就是狂 64歲高齡產龍鳳胎

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西班牙北部1名醫師表示，1名64歲婦女第2度成功高齡懷孕，情人節當天產下健康的龍鳳胎。

美聯社報導，雷科萊塔斯醫院（Recoletas Hospital）醫療主任馬丁（Enrique Martin）今天表示，這名媽媽在14日當天剖腹產下龍鳳胎，小孩「非常健康」。男嬰重2400公克；女嬰2200公克。

「布哥斯日報」（Diario de Burgos）報導，這名婦女58歲時就曾生下第1個小孩，但女嬰2014年因沒有受到適當照顧而被地方社福單位帶走。「每日鏡報」（Daily Mirror）網站也引述報導，這個小孩現在6歲，目前由親人照顧。

這名媽媽來自小鎮帕拉西奧斯德拉謝拉（Palaciosde la Sierra），去年在美國接受體外人工受精（IVF）療程返回西班牙後懷上龍鳳胎。報導僅提供她姓名的首字母M.I.A.。

馬丁證實，院方正與地方政府社福單位商討這名婦女的狀況和照顧新生兒的資源。不過這名醫師說，他以團隊在面臨「艱難狀況下」提供適當醫療應變的成就為豪。

醫師說：「她懷孕4個月時來到我們醫院，我們能做的就是面對與應變。」

不過高齡產子仍引發爭議，批評人士認為不僅母子面臨的風險提高，也擔心母親無法好好照顧小孩。（譯者：中央社盧映孜）1060217

(中央社)