西班牙媽媽就是狂 64歲高齡產龍鳳胎
西班牙北部1名醫師表示，1名64歲婦女第2度成功高齡懷孕，情人節當天產下健康的龍鳳胎。
美聯社報導，雷科萊塔斯醫院（Recoletas Hospital）醫療主任馬丁（Enrique Martin）今天表示，這名媽媽在14日當天剖腹產下龍鳳胎，小孩「非常健康」。男嬰重2400公克；女嬰2200公克。
「布哥斯日報」（Diario de Burgos）報導，這名婦女58歲時就曾生下第1個小孩，但女嬰2014年因沒有受到適當照顧而被地方社福單位帶走。「每日鏡報」（Daily Mirror）網站也引述報導，這個小孩現在6歲，目前由親人照顧。
這名媽媽來自小鎮帕拉西奧斯德拉謝拉（Palaciosde la Sierra），去年在美國接受體外人工受精（IVF）療程返回西班牙後懷上龍鳳胎。報導僅提供她姓名的首字母M.I.A.。
馬丁證實，院方正與地方政府社福單位商討這名婦女的狀況和照顧新生兒的資源。不過這名醫師說，他以團隊在面臨「艱難狀況下」提供適當醫療應變的成就為豪。
醫師說：「她懷孕4個月時來到我們醫院，我們能做的就是面對與應變。」
不過高齡產子仍引發爭議，批評人士認為不僅母子面臨的風險提高，也擔心母親無法好好照顧小孩。（譯者：中央社盧映孜）1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。