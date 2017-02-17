占中期間港7警毆打示威者 全判刑2年
香港7名警員於2014年「占中」運動爆發期間曾毆打示威者，日前被法院裁定罪成，今天上午全部被判入獄2年。
香港區域法院法官於14日裁定7名警員「襲擊致造成身體傷害罪」成立，延至今天上午宣判各人同時判刑2年。
7名被告中，有1人另被控普通襲擊罪罪名成立，判監1個月，同期執行。
7名警員有一般警員，也有總督察級的高階警員。
2014年10月15日，警方在港島金鐘龍和道對「占中」者採取清場行動，期間參與「占中」運動的公民黨成員曾健超從高處向警員潑灑液體，激發警員追捕。
曾健超被捕後，被警員帶到遠處毆打，過程被電視台記者拍攝到，其後多人被停職並被律政司起訴「有意圖而導致身體受嚴重傷害罪」。
對於7名警員被起訴及罪成，香港社會普遍看法分歧。大致而言，「占中」支持者認為他們「罪有應得」，反「占中」者則認為警員當時受到挑釁才毆打對方。1060217
(中央社)
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