蝶戀花創辦人周比蒼：但願人長久 千里共嬋娟？

蝶戀花周比蒼鞠躬致歉。(王英豪攝)

國道翻覆33死 蝶戀花老董周比蒼記者會全程影音(取自20170217中視新聞)

蝶戀花旅行社及友力遊覽車公司負責人出面致歉。（王英豪攝）

蝶戀花周比蒼在友人護送下離開。(王英豪攝)

司機姐姐上前對蝶戀花周比蒼表達不滿。(王英豪攝)

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車13日在國五翻覆，造成33死慘劇。（資料照，黃世麒攝）

13日蝶戀花遊覽車晚間在國道5號翻覆造成33死，為讓各界了解相關問題，遊覽車業及旅行業公會各商請蝶戀花旅行社與友力通運公司負責人今上午10:30召開聯合記者會到場說明。周比蒼竟用一首詩來表達心意：「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟。」眾人傻眼，也用「人為財死，鳥為食亡」暗指康育薰司機休息少，是為了多賺錢。

周比蒼表示車輛都是都是本人所有、本人管理、本人維修、本人約聘，我向承辦此案的檢察官說明清楚了。周比蒼也重申，本人絕不推卸責任，絕不逃避，本人再次對此事件所造成的傷害與家屬致上最誠心的歉意，我再補充，我從未推卸，說出事故車輛是別人的。

被外界質疑為什麼事發這麼久了，今天才出面？周比蒼表示，我是一個實事求是之人，我之所以這麼晚出面是因為「我先謀定而後動，我跟你們不一樣」。

至於司機康育薰疲勞駕駛的部分，是否有充分休息？周比蒼說，絕無疲勞駕駛，手上都有排班證據，可以證明司機有充分休假。周比蒼強調，司機若要請假，我會調外車來代班，絕對不會不准假。接著說「人為財死，鳥為食亡」暗指康育薰司機休息少，是為了多賺錢。

至於司機康育薰為什麼沒保勞保，周比蒼解釋，我的司機來來去去，勞保問題並非是我都不想保，例如旗下一位司機李海通不敢保勞保，是因為卡債問題。周比蒼又說「我沒有指康姓司機欠卡債，我甚至借了康十五萬元還房貸。」

家屬聽聞周比蒼說明，幾度氣憤打斷，周比蒼也強硬回應：「不尊重我的發言，我就不講了！」

遊覽車公會理事長魯孝亞則表示今天出面把事由講清楚並道歉，會督促公司承擔責任，並與家屬溝通。對於導遊薪水問題，遊覽車公會理事長魯孝亞回應，導遊薪水區間很大，低於市場行情大有人在，這都是市場機制主導。

最後記者會結束前，周比蒼鞠躬說「本人致上最沉重的歉意，也會散盡家財來處理善後。」

(中時電子報)