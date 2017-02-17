PGA》強森Genesis首輪暫居T2 準備「球王」篡位
美巡(PGA)Genesis公開賽17日首輪因霧停賽，打完18洞選手當中，以29歲的美國桑德斯的64桿(-7)最佳，66桿(-5)並列第2有5人，包括世界第3美國重炮強森。當今「球王」澳洲名將戴伊，打16洞僅以平標準桿暫居並列第74，意味強森這場比賽準備從戴伊手中搶下世界第1。
強森目前世界排名平均積分9.1128分，只差戴伊0.8678分，只要這場比賽奪冠，而戴伊排名不好或淘汰，強森就有機會「篡位」成功，成為史上新球王。雖然首輪因霧干擾停賽，但強森並列第2開局，已對戴伊的王位構成極大威脅。
其他幾位世界前10高手都在力爭上游，世界第6美國新秀史畢斯打16洞-2，暫居並列第30：本季已贏得3場美巡的世界第5日本一哥松山英樹，打16洞-1並列第51：另一位同樣贏得3冠的23歲美國新生代高手湯瑪斯，打15洞與戴伊同是平標準桿。
(中時電子報)
關鍵字：美國
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