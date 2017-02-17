宜蘭已婚警婚外情生變 小三反咬吸毒

宜蘭縣羅東警分局爆發警察疑似吸毒案件。（簡榮輝攝）

宜蘭縣羅東警分局爆發警察疑似吸毒案件，副分局長陳振亮出面說明。（簡榮輝攝）

宜蘭警方一名楊姓資深巡佐，疑似與婚外情女友感情生變，被女友先後向羅東警分局、警政署檢舉吸毒，並提供楊吞雲吐霧的偷錄影片，警方除了採集尿液、毛髮送驗，也將楊員調離現職就近看管，羅東警分局今(17日)強調，接獲檢舉即已介入調查，待檢驗結果出爐會再進一步懲處。

據了解，楊姓巡佐今年46歲，從警年資已逾20年，長期在羅東分局服務，交遊廣闊。之所以爆發吸毒醜聞，乃肇因於已婚的楊警與吳姓女子發生婚外情，後來感情生變，引發吳姓小三不滿，暗自錄下楊疑似吸毒的畫面，今年1月中旬以此畫面向羅東警分局檢舉，上周六(11日)又向警政署檢舉。

羅東警分局副分局長陳振亮表示，分局接獲檢舉之初，便展開內部行政調查，惟楊姓巡佐矢口否認吸毒，辯稱「抽電子菸時遭人陷害」。除了約談之外，分局也根據楊員上班情形、私生活展開調查，仍無毒品證據，最後經楊員同意，由專案人員採集尿液送驗以自清。

尿液毒品報告尚未出爐，吳女又一狀告上警政署，警政署下令嚴查，羅東警分局除了提交內部行政調查內容外，也根據宜蘭地檢署指揮，強制採取楊姓巡佐的毛髮送驗，全案進入司法程序。

陳振亮說，警方已將楊員從原服務駐外單位，預防性調至分局樓下派出所，就近輔導與看管，楊姓巡佐近日心情低落，警方特別吩咐不予配槍。若檢方偵審結果確定楊員涉案，將再依《公務員考績法》、《警察人員人事條例》予以懲處，並追究行政責任。

★遠離毒品、吸毒害人害己《中時電子報》關心您

(中時)