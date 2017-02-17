川普個人記者會 77分鐘牢騷怨媒體

美國總統川普今天舉行上任後的首場個人白宮記者會，當他指責記者無視一個他有55%支持度的民調－儘管此民調迥異於大多數其他調查，使記者會才3分鐘，川普就開始發牢騷。

路透社報導，多數民調顯示，川普就職不到1個月就陷入低支持率。路透/易普索（Reuters/Ipsos）於2月10日到14日所做的民調顯示，川普支持度僅46%。

儘管許多總統剛上任時都不是一片坦途，但川普政府卻因諸多爭議、槓上媒體，以及得為暫禁7個穆斯林為主國家人民入境的行政命令打法律戰，顯特別突兀。

川普主要抱怨新聞媒體，竟將佛林（Michael Flynn）與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）間遭截聽的外洩對話，以及他與墨西哥和澳洲兩國領袖間的外洩對話，予以大肆報導。佛林本週為相關爭議職去國家安全顧問一職。

他問道：「我想到的第一件事，是新聞界怎麼取得這些訊息的？」、「我打開電視跟報紙，看到的都是混亂的內容、亂報。這些絕對都是唱反調。」

當記者問到他的競選與俄羅斯介入之間的問題時，川普顧左右而言他，把重點轉到他稱之為政府單位「非法洩密」和媒體報導不誠實。他說：「新聞界已失控；不實報導的程度已失控。」

川普說：「明天，他們會說：唐納．川普對媒體咆嘯且語無倫次；我不是咆嘯跟語無倫次，我只是在告訴你們。你們知道，你們是不誠實的人。我也不是在鬼叫與胡言亂語，我喜歡這樣，這樣做時我感到很高興。」

在記者會尾聲時還出現一段異常互動，當時川普點了一位提問者，問對方「是否為友善的記者」。當記者問到關於近期上升的反猶太信號時，川普告訴對方：「我是你畢生看過最不反猶太的人」，川普並說自己也是「最不種族主義的人」，還要對方閉嘴，並指對方說謊，再以出言不遜為由，中斷提問。

川普在這77分鐘時間裡所傳達的訊息，是要向去年11月投給他的選民取暖。去年多數選民因覺得華府的治理階級已棄他們不顧，而轉為支持政治素人形象的川普來打破既有的官僚體系。

川普還把白宮的問題，都推給是因接了前任的民主黨籍總統歐巴馬的「爛攤子」，並吹噓他的「微調治理」（譯者：中央社陳亦偉）1060217

(中央社)