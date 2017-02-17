川普變招 上訴法院暫停審理抗告

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在美國總統川普宣布將很快發布新的行政命令，取代針對7個穆斯林為主的國家人民入境禁令後，美國第九巡迴上訴法院今天暫停審理針對相關禁令遭凍結所提的抗告。

路透社報導，美國第九巡迴上訴法院上週裁定拒絕恢復川普（Donald Trump）的禁令，但也持續斟酌是否重新考慮這項裁定。法院今天諭令，將擱置訴訟的程序，以待後續發展。（譯者：中央社何宏儒）1060217

(中央社)