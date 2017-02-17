美國派陸戰隊赴台 港媒：北京不會坐視
對於美國方面計畫派遣陸戰隊到台灣駐守，香港親北京的大公報今天發表評論表示，「大陸不會坐視不理」。
大公報刊登署名文章指出，過去30多年來，台美之間保持某種限度的交流溝通管道，中國大陸或許還能「睜一隻眼、閉一隻眼」，但如果明目張膽「派兵駐台」、觸及「一個中國」紅線，大陸絕不會坐視不理。
文章表示，美國在台協會（AIT）先是擴建新館，爾後將「加派美國海軍陸戰隊使館警衛」，接下來是否還會公開升起美國國旗、令AIT「更加使館化」，值得關注。
文章又指出，美國總統川普政府延續了歷屆美國政府的「一中」政策，但也繼承了對華策略的「兩面手法」，即雖然奉行「一中」政策，但絕不會放棄台灣這枚牽制中國大陸的棋子。
外電報導，前AIT台北辦事處長楊甦棣昨天在一個研討會上說，AIT台北新址今年落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護。1060217
(中央社)
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