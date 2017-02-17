蝶戀花周比蒼出面道歉 不逃避責任

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼今天出面道歉，向家屬致上最深歉意與哀痛表示，絕不推諉或逃避任何責任。

國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡案件。1060217

(中央社)