遭指拒補助二二八海外活動 僑委會澄清

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僑務委員會今天表示，有電視媒體指僑委會拒絕補助海外僑團舉辦二二八事件紀念活動，經初步了解，目前申請案還在處理中。

僑委會表示，某電視台昨天晚間報導，僑委會亞特蘭大華僑文教服務中心，拒絕補助亞特蘭大台灣同鄉會舉辦二二八紀念音樂會，但僑委會目前尚未收到經費申請資料，經初步了解，僑教中心還在處理中，過程是否不夠周延，將了解實情後再處理。

僑委會指出，今年是二二八事件70週年，海外各地僑社紛紛發起紀念活動，僑委會相當關懷與重視，已補助德國、奧地利、紐西蘭、加拿大多倫多、溫哥華，及美國洛杉磯、金山等地多僑團辦紀念活動經費。

僑委會說，大洛杉磯台灣會館聯合橙縣及聖地牙哥地區僑團共同舉辦「沉冤、真相、責任」系列活動，邀僑委會委員長吳新興前往參加，適逢立法院開議期間，無法前往，吳新興特別錄製談話影片，表達支持海外僑界辦二二八活動。1060217

(中央社)