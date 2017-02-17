年金改革 監督聯盟：政府忽略3點
監督年金改革行動聯盟今天指出，政府在這次的年金改革中，有3點沒有考慮到，甚至刻意忽略。
年金改革草案即將送進立法院，年金改革委員會副召急人林萬億昨天也在媒體上以口述形式，發表「年金改革 政府考慮的兩三事」。
對此，監督年金改革行動聯盟今天表示，政府在這次的年金改革中，有3點沒有考慮到，甚至刻意忽略。
監督聯盟表示，首先在所得替代率方面，林萬億僅指出軍公教與勞工的所得替代率的差異，卻沒有考慮到為何會出現這樣的差異。以退休金來說，軍公教繳費規律，繳費期夠長且繳費金額較高，所得替代率本就會比較高，而勞工則比較困難。
監督聯盟說，政府應該思考如何改善國內工作環境，讓人民皆能擁有一份正職的工作，這樣人民才可能規律且長期地繳費，充實基金水庫，並提高所得替代率。
其次在投保年資採計的部分，監督聯盟說，政府在參考退休基金的國際資料時，應向經濟合作暨發展組織（OECD）國家中的優等生學習，而非選擇性地「從眾」，否則不僅無法解決問題，更會讓我國大多數人民要面對貧困的老年生活。
監督聯盟表示，退休基金的財政問題的主因是投資績效不彰，以2016年的退休基金投資績效為例，台灣的退撫基金、勞保基金、勞退基金的投資收益率約在4%左右。
荷蘭政府雇員退休基金ABP的投資收益率是9.5%、丹麥的ATP退休基金更高達15%。監督聯盟表示，國際間許多退休基金的學者都不斷強調投資績效對充實退休基金的重要，也提出許多能穩定退休基金績效的資產配置重點，這才是政府應該參考的部分。1060217
(中央社)
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