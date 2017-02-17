美日韓外長會談 以最強烈措辭譴責北韓
日美韓三國外長在德國波恩舉行會談，針對北韓12日發射彈道飛彈一事，三方一致同意「以最強烈的措辭進行譴責」，擬合作加強施壓；會談後發表了針對北韓內容的三方聯合聲明。
綜合日媒報導，在二十國集團(G20)外長會議期間的日美韓外長會談，是今年1月美國川普政府上台後首次舉行。
當天，日本外相岸田文雄、美國國務卿提勒森及韓國外長尹炳世出席會談，會談時間約為35分鐘。岸田在會談後對媒體表示「討論朝鮮問題佔了大部分時間。有必要(通過聯合聲明)發出明確訊息」。
提勒森在會談中表示，包括憑借「核保護傘」的「延伸威懾」在內，美國將「堅決維持」對日韓兩國的防衛義務。
據悉，三國外長還就加強安保合作達成一致，並可能就韓國部署美軍最尖端反導系統「薩德」(THAAD)等飛彈攔截態勢交換意見。
(旺報)
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