宏碁內線交易案 施振榮挨告獲不起訴
檢調2014年偵辦宏碁員工涉內線交易案，宏碁當日發布重大訊息指出有陳姓2名員工涉案，但陳男一審獲判無罪後，認為時任宏碁董事長的施振榮發布不實重大訊息，涉犯證交法。台北地檢署認為，檢調確實有搜索陳姓2名員工辦公室，宏碁是依現場狀況發布消息，且宏碁因偵查不公開，無從查證有那些員工涉案，今依罪嫌不足，將施振榮不起訴。
檢調懷疑，宏碁高階經理人2013年得知公司第三季虧損達台幣131.2億，趁王振堂在同年11月召開記者會宣布請辭宏碁董事長及執行長的重大訊息發布前出脫持股，避損金額達數百萬，涉嫌內線交易。
2014年3月，新北地檢署指揮台北市調處前往宏碁汐止總部、涉案員工住居所共14處搜索，約談汪姓、陳姓2名宏碁員工在內的9人到案。
檢調前往宏碁總部搜索時，當時董事長施振榮正在會議室開會，得知檢調上門，親自出面向檢調表示將盡全力配合，檢調再由宏碁法務長陪同下展開搜索。
當天晚間宏碁晚間在證交所公開資訊觀測站發布即時重大訊息，指2名員工疑涉內線交易行為，宏碁已提供相關文件及資料配合調查，期盼盡速釐清真相。
(中時)
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