首例! 民進黨議員林武忠銷5張罰單獲刑丟官

高雄市市議員林武忠(圖/本報系資料片 柯宗緯攝)

全國首件民代利用特權銷單遭起訴案，纏訟8年終確定。民進黨高雄市議員林武忠以服務選民為由，關說高雄市警局交通大隊抽掉5張違規照片，讓民眾免罰。案經最高法院今(17) 日審結，駁回林武忠上訴，依圖利等罪判刑1年6月，褫奪公權2年，緩刑4年，並向公庫支付8萬元確定。

林武忠獲緩刑，不必執行刑期，但因被宣告「從刑」褫奪公權；在緩刑效力不及於從刑下，將喪失議員資格。

同案另4名被告，也判決確定。包括林武忠服務處助理何佳憲，判刑1年2月，緩刑3年，並向公庫支付2萬元；前高雄市警局交通大隊長秘書陳博文，判刑1年4月，緩刑4年，並向公庫支付6萬元；逕行舉發中心承辦員警潘珍玉，判刑1年2月，緩刑3年，並向公庫支付2萬元，3人各褫奪公權2年；林服務處主任李婌如，判刑5月，褫奪公權1年，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。

判決書指出，林武忠是在2005年底，以服務選民為名，參加高市三民區的計程車司機尾牙宴，向在場人員說：「有需要我服務的地方，就來找我。」有司機問他：「罰單可以辦嗎？」林武忠答：「假如有就拿來看看。」自此便不時有民眾到服務處請託處理交通違規事項。

林受請託後，授權李婌如等人處理，把車號、時間及地點傳真到交通大隊；陳博文收到送交逕行舉發中心，由潘珍玉等人抽出違規照片，用碎紙機絞碎未開罰單，圖利5件交通違規案、罰款共1萬1300元，案經檢方自動檢舉偵辦。

本案一、二審林武忠都獲無罪，直到發回高院更審才改判有罪，更四審認為，林武忠等5人，都是囿於民代以特權關說為民服務的舊時代思維和錯誤觀念，才為本件犯行，惡性並非重大，經此偵審程序，已知警惕，故分別判處5人5月徒刑到1年6月不等，並宣告緩刑和捐款國庫，及褫奪公權。案經上訴三審被駁回，全案定讞。

(中時)