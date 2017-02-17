林全施政報告　國民黨立院拍桌

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國民黨立法院黨團17日在行政院長林全進行施政報告時，集體帶著抗議標語至議場大門前召開記者會。(杜宜諳攝)

國民黨立法院黨團表示，蔡英文總統曾經說過，如果政府沒聽見，你可以拍桌子。(杜宜諳攝)

國民黨立法院黨團17日在行政院長林全進行施政報告前，一起拍桌高喊「施政無能，林全下台」、「一例一休，全民皆輸」、「美豬開放，全民抵抗」等口號，隨後在林全上台報告時，集體帶著抗議標語至議場大門前召開記者會。

國民黨立法院黨團表示，蔡英文總統曾經說過，如果第一次聽不見，你可以大聲講第二次；如果第二次聽不見，你可以拍桌子，所以國民黨立法院黨團今天在議會上拍桌。

(中時)