TWICE回歸樂壇 與粉絲近距離接觸

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南韓人氣女團TWICE從今天起在首爾舉行為期3天的演唱會「TWICE 1ST TOUR 'TWICELAND -The Opening-」，與粉絲們近距離接觸。

南韓「日刊體育」今天報導，女團TWICE繼去年10月發售專輯「TT」後，時隔4個月回歸樂壇。

據報導，TWICE於 2月13日公開團體照片後，每天都公開一名成員的預告照片。成員們站在黃色背景中的橘色門前，散發可愛清新的魅力。

粉絲們可在2月20日發行的新專輯「TWICEcoaster : LANE 2」中找到橘色門在預告照片中占據大比重的原因。

據報導，從歌單上可以看出，橘色門後面是「TWICE世界」。此次的新專輯收錄包含新歌「Knock Knock」、「融化」等在內的13首歌曲。「Knock Knock」風格活潑，「融化」則凸顯甜蜜嗓音。1060217

(中央社)