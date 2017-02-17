台南學甲農會傳現金賄選 1人交保

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全國農會19日選舉，台灣台南地方法院檢察署在台南市學甲區查獲現金賄選，某農會代表候選人坦承以1票新台幣2000元行賄，南檢訊後以3萬元交保。

南檢昨天指揮警調搜索候選人住處，且傳訊10多名農會會員到案，其中5人承認收受賄款，繳回賄款共1萬元。

學甲區農會選舉賄選案是南檢在農會選前查獲的第兩件現金賄選，第1件是新化區農會，某樁腳以8萬元交保。1060217

(中央社)