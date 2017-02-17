傳新國安顧問人選 婉拒川普

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資深白宮官員今天表示，美國總統川普（Donald Trump）屬意的國家安全顧問人選，退役海軍中將哈沃（Robert Harward）已經婉拒接受這項職務。

佛林（Michael Flynn）因為和俄羅斯駐美大使談話一事，誤導副總統彭斯（Mike Pence），而在13日辭去國安顧問一職。

路透社報導，白宮官員透露，哈沃以家庭和財務因素為由，選擇不接受這項職務。哈沃目前在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）擔任高階主管。

2名知情的消息人士透露，哈沃之所以拒絕這項職位，部分原因是他想帶自己的人馬。這點和川普意見不合，因為川普已經告訴佛林副手麥克法蘭（K.T. McFarland），她可以留下。

英國廣播公司（BBC）報導，60歲的哈沃，海軍海豹部隊出身，目前駐阿布達比，擔任洛克希德馬丁在阿拉伯聯合大公國業務的執行長。

另外2個可能的人選，退役上將裴卓斯（David Petraeus）及代理國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）也在建議名單之內。1060217

(中央社)