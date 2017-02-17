二崙農會疑有現金買票 收賄人交保候傳

雲林二崙鄉農會疑似賄選，雲林地檢署檢察官黃立夫指揮雲林縣調查站、中機組、西螺分局等偵辦，2月15、16日搜索至廖姓農會代表選人住處、二崙鄉農會辦公室及涉案農會職員住處、李姓樁腳住處等，並傳喚會員及證人15餘名到案說明，5名被告涉收賄，經檢察官訊問後，分別諭令2萬元、3萬元、6萬元、5萬元及10萬元交保候傳，其餘人均請回，本案並將進一步擴大偵辦。

檢警調搜索行動扣得宣導單及印有候選人名義的打火機，經調查發現有數名會員及證人坦承有收到賄款，且已繳回不法所得現金3000元。

(中時)