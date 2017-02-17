內科夾層違建戶 柯P：輔導到合法
媒體報導台北市政府將放寬容積未用完的內科夾層違建戶以繳納容積代金方式，補辦建照和使用執照，估計約8成違建戶可就地合法。台北市長柯文哲今天出席台北能源之丘啟動記者會後對此表示，不是要直接合法，而是要輔導到合法，若輔導後仍未合法，還是要拆除。
對於內科夾層違建戶充斥現況，柯文哲指出，這是過去放任不管造成今天的局面，當年還留下一個公文說10年後處理，是不負責任的態度；因此，他現在的要求，不是就地合法或放任不管，而是該買容積率要買、該拆掉要拆掉，輔導到合法為止，如果輔導後仍無法合法，還是要拆。
柯文哲說，如果4月1日前有進入處理程序，到7月1日拆除期限前尚未完成，還可原諒，反之，如果於4月1日前不跟市府聯絡處理，7月1日就開拆；他強調，合法有一定的標準，他只要求建管處要輔導到合法。
(中時)
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