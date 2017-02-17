燈會招手 西螺大橋花燈亮眼
橫跨濁水溪、雲林縣地標之一的西螺大橋，今年台灣燈會中，打造長60公尺、高4公尺大橋光廊，雲林縣政府今天邀民眾把握燈會尾聲，到虎尾燈區親近大橋光影之美。
除了區內燈籠迎賓門，在燈區入口之一建成路上意象燈區，60公尺長西螺大橋花燈，結合雲林農村意象，燈會吉祥物奇萌籽和大橋迎賓，吸引民眾爭相合影。
雲林縣長李進勇說，有「遠東第一長虹」稱譽的西螺大橋，曾是台灣南北交通樞紐與商業要道，更是橫跨台灣母親河的第一大橋，存在許多人深刻記憶中。
縣府說，西螺大橋花燈以竹編傳統工法製作，60公尺長在燈會史上是少見長型花燈，結合在地農村意象，帶引民眾走入雲林歷史光廊，見證在地發展與榮景。
雲林意象燈區以西螺大橋為主要概念發想，將雲林特色農產西瓜、香瓜、稻米、蔬果等，製成半浮雕花燈在大橋單側呈現，穿插大橋老照片、大橋夕照及人文地產景照片等，用幻燈片呈現光耀的事。
值得一提的是，西螺大橋花燈以竹子為架構，使用傳統紮結固定，動員100人、2萬根竹子、10萬個紮結、1個月打造，透過局部包布與裸露結構，呈現傳統工藝與現代藝術之美，燈會將於19日結束，賞燈要及時。1060217
(中央社)
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