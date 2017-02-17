三星少主李在鎔 家世顯赫卻跌跤

南韓首富財閥三星集團的少主李在鎔家世顯赫，2016年底，卻因涉及南韓總統朴槿惠的政治醜聞而被調查。今天清晨李在鎔遭到南韓「親信門」醜聞獨立檢察組逮捕。

李在鎔是創立三星集團的李秉(吉吉)（已故）的孫子、目前臥病的李健熙的長子，母親洪羅喜則是南韓前東洋電視台會長洪進基的女兒，可謂家世顯赫。

1968年6月23日出生的李在鎔在家中排行最年長，有3個妹妹李富真、李敘顯、李尹馨，其中，么妹李尹馨於留學美國期間的2005年猝然死亡。

李在鎔畢業於南韓國立首爾大學東亞歷史系，後於日本慶應大學獲得MBA，美國哈佛大學商學院博士班肆業。

據報導，李在鎔於1991年加入三星集團。2001年，任三星電子常務助理，後任經營企劃組常務；2009年12月任三星電子副社長兼客戶總監；2010年11月升任社長；2012年12月出任副會長；2016年10月進入理事會正式掌握公司決策權。

另據報導，李在鎔前妻是林世玲，前岳父是南韓大象集團會長林昌旭。1997年兩人在美國讀大學時認識，1998年結婚，2000年生下兒子李智昊，2001年生下女兒李妍賢，2009年兩人離婚。

南韓媒體報導稱，與李在鎔離婚的林世玲，目前正與韓流明星李政宰交往。

韓國金融監督院本月2日公開的資料顯示，三星電子今年股息分紅3.8兆韓元（約合新台幣1029.25億元），創歷史新高。副會長李在鎔分紅達468億韓元（約合新台幣12.67億元）。

調查南韓總統朴槿惠閨蜜親信崔順實壟斷國政醜聞案的獨立檢察組指控李在鎔涉嫌深度介入三星以政府動員國民年金基金會大力支持三星物產與第一毛織合併為條件，向總統朴槿惠和其親信崔順實提供430億韓元（約新台幣11.62億元）。三星物產與第一毛織合併對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要。

南韓法院今天清晨批准了獨立檢察組針對李在鎔申請的逮捕令狀，他是三星集團創立79年以來，首度遭逮捕的三星集團掌門人。1060217

(中央社)