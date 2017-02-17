邱顯洵任北市府顧問 柯：處理城市美學

台北市長柯文哲徵詢他競選期間的團隊視覺總監邱顯洵擔任北市府市政顧問，柯今天出席台北能源之丘啟動記者會後表示，他對台北市城市美學很不滿意，邱是視覺藝術的專家，到市府工作應該也只是一陣子，建立北市城市美學上位指導原則；媒體追問邱是否來協助選戰？柯說，現在還是在市政處理階段。

柯文哲說，2016台北世界設計之都雖已結束，但辦公室仍在，處理城市關於美學方面的項目，例如公車、公園等，因此建立府級的美學指導單位。至於邱的兼課部分，柯文哲說就按照人事處規定及標準處理。

(中時)