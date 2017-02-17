台中春季國際旅遊展殺很大 百威旅遊吸人氣

百威旅遊為吸引旅展人氣，現場最高打出2人同行再減6000元優惠措施。（張妍溱攝）

為國內外喜愛旅遊的朋友提供豐富多元的旅遊資訊，中台灣年度最大旅展–「2017台中春季國際旅遊大展」，不僅廣邀國內觀光單位和各縣市政府、匯聚全台品牌旅遊業者參展，開幕第一天各家旅行業者打出優惠不斷，百威旅行社為吸引現場人氣，打出2人同行再減6000元優惠措施，令現場民眾驚呼：「搶好康、趁現在！」。

百威旅遊經理陳穩仁指出，春季旅展向來是民眾預先搶購暑假的最佳檔期，百威旅遊旅展期間促銷專案！韓國小法國村、南怡島首爾塔、幻多奇幻4天行，優惠現金價8888元、港澳自由行3天未稅9999元，至於國人最愛的日本九州包機賞櫻花22,900元，大陸行也打出不到1萬的優惠價格。

「2017台中春季國際旅遊大展」在17日至20日期間舉辦，春天各地櫻花盛開逢近期228四天連假、4月份則有清明四天連假，春季旅遊行程將是消費者的關注焦點，百威旅遊也推出一系列日本「春遊賞櫻趣」，旅展期間優惠不斷，呼籲民眾把握限量極優惠旅遊行程。

(中時)