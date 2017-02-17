NBA》爭議哨音鬧場 巴特勒「罰」贏塞爾提克
誰也想不到，上半季最後1場例行賽竟用這種方式結束！公牛17日靠著吉米巴特勒最後0.9秒充滿爭議的兩罰俱中，驚險以104比103氣走塞爾提克，也中止綠衫軍4連勝，不過這個爭議哨音吹出，確實影響了比賽的勝負。
打完前3節還以78比81落後的塞爾提克，末節當然要看「第四節先生」湯瑪斯表演，隨即幫助塞爾提克超前，不過打到最後0.8秒，塞爾提克僅領先1分，公牛保有最後一擊機會，球當然要交給吉米巴特勒執行。
巴特勒把時間拖到最後才出手，原本以為這球沒進，比賽宣告結束，裁判卻補上爭議哨音，認為史馬特打手犯規，讓巴特勒最後0.9秒兩罰俱中，比賽最後就在塞爾提克中鋒荷福德跳投不進當中落幕，這次真的結束了。
儘管韋德因為感冒與手腕傷勢缺陣，巴特勒仍發揮一哥本色，把主場勝利留下，他攻下全場最高29分，且有7助攻、4籃板，波提斯19分、8籃板，羅賓羅培茲15分，泰吉布生12分、9籃板，麥克德摩11分。
湯瑪斯替塞爾提克貢獻29分，其中第4節獨拿11分，再次展現第四節先生功力，這也是他連續41場得分破20，宣告打破塞爾提克隊史紀錄，可惜此役卻因裁判哨音吞敗，難怪賽後他一直死瞪裁判，一副想要衝上去理論模樣。
(中時電子報)
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