杜鵑花季來了 柯P：開不開花看天意

台北市和台灣大學合辦的杜鵑花節下月登場，外傳為避免活動「漏氣」，台北市長柯文哲同意市府再出資加購杜鵑花、盆缽。對此，柯文哲今天出席台北能源之丘啟動記者會後，配合台大杜鵑花季，市府在仁愛路、新生南路、羅斯福路等以台大為中心到大安森林公園的圖中，種植很多杜鵑花，但種是種，開不開花還是要看上天，市府有配合塑造杜鵑花意象。

(中時)