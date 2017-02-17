確定加盟教士 郭泓志心中只有感謝

郭泓志確定已小聯盟合約加盟教士，一切都在計畫之外。(美聯社資料照)

前獅隊左投郭泓志，今確定將以小聯盟合約加盟教士隊，開啟重返美國大聯盟之路，郭泓志表示，原先赴美的目的只是單純的希望先把狀況調整好，再來思考合約的問題，受到美職球隊的關注真的是在計畫之外；郭泓志預計在2月20日就會正式向球隊報到，提前為3月1日開始的小聯盟春訓做準備。

郭泓志在1月上旬前往美國亞歷桑納的費雪訓練中心展開自主訓練，1月底開始進行牛棚，隨後教士隊多次前往觀察，對於郭泓志的調整狀況感到非常滿意，最後決定提供小聯盟合約，給予郭泓志再度向大聯盟叩關的機會。

教士隊去年牛棚自責分防禦率4.18，在國聯15支球隊中排名第11名，也高於國聯平均的4.02，目前球隊也處於重建階段，找來郭泓志看是否能加強牛棚強度，對於雙方來說都是好事一樁，郭泓志說：「對於這突如其來的一切，我只有感謝，現在就是繼續拚，我想在美國試試看我可以走多遠。」

去年確定離開統一後，不只一支中職球隊在持續了解郭泓志的狀況，其中富邦悍將領隊蔡承儒及總教練葉君璋也給予了他許多鼓勵，郭泓志也說：「我很謝謝富邦ㄧ直給我機會，也願意等我，我一直為了能再投球不斷努力，我會繼續加油。」

(中時電子報)