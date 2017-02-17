民調比小英高 陳菊：有挑撥嫌疑
TVBS民調中心16日公布國內政治人物民調結果，高雄市長陳菊排名第一，遠勝總統蔡英文，陳菊今日受訪表示，民調只能作為參考，而且總統承擔整體國家，她只是治理一小部分，如此類比是不對的，「這樣有挑撥的嫌疑」。
陳菊今天上午參加高雄市與日本栃木縣經濟及教育友好合作備忘錄簽署儀式，會後接受採訪，媒體問及TVBS民調中，她以62%穩坐第一，反觀小英總統僅以29％，排第11名。
陳菊正色表示，民調每天都有，高高低低都作為施政的參考，「我也有民調很低的時候」，不能用民調數據去代表什麼。
她說，總統承擔的是整體國家，她身為高雄市長，只是治理一小部分，和總統拿來類比是不對的，「有挑撥的嫌疑」。
(中時)
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