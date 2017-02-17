禁宰禁運政策上路 業者不滿拉布條陳情

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業者陳星文（中）等人對家禽禁宰禁運政策不滿，拉布條表達立場。（楊明峰攝）

全國家禽禁宰禁運政策17日零時上路，桃園市有雞肉料理業者不滿政府決策草率，讓底層業績受到衝擊，拉布條表達立場。中壢大公雞烤雞燉雞業者陳星文表示，農委會16日才宣布預防性的禁宰禁運政策隨即施行，決策粗糙，讓人措手不及，像是他一早去市場，發現買不到雞，且價格漲3成，對業界衝擊很大。

陳星文說，復育雞隻長大，約要2、3個月時間，擔心雞隻漲價情形會持續3個月，對消費者來說，民眾在清明節祭祖時，可能會有全雞較小隻的情形，民眾要可用其他替代方案因應。

(中時)