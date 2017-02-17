無緣簽郭泓志 葉君璋：上大聯盟意義更大
(11:59更新 前日名將齋藤隆促成教士簽郭泓志)35歲左投郭泓志，確定和大聯盟教士隊簽下小聯盟合約，中職富邦悍將接觸「小小郭」已久，如今擦身而過，總教練葉君璋今接受媒體訪問表示，他覺得「上大聯盟的意義更大。」另外，教士簽下郭泓志，居然和前日本名將齋藤隆有關。
郭泓志所屬展逸經紀公司稍早已證實簽約消息，郭泓志2月20日將正式向教士隊報到，為3月1日開始的小聯盟春訓做準備。富邦無緣簽下「小小郭」，葉君璋說：「以我個人立場，來富邦和上大聯盟，當然是上大聯盟的意義更大。」
郭泓志去年右肩動刀，恢復的比想像中更好，在美國亞歷桑納州的費雪中心牛棚練投時，吸引教士顧問齋藤隆注意，將「小小郭」的投球情況回報球隊，才促成這件美事。齋藤隆4度入選日職明星賽，2006年挑戰大聯盟，在道奇擔任3年終結者，拿下12勝7敗81救援點，自責分率只有1.95。
郭泓志去年10月動右肩關節唇手術，但非慣用投球左手，希望未來能無傷無痛，再度重回投手丘。吸引除統一獅外的中職3隊興趣，富邦悍將原想等到郭泓志自主訓練結束，自美國返台，再視情況決定簽約條件，沒想到被教士捷足先登。
(中時電子報)
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