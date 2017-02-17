台中旅展開幕 桃園館原民舞吸睛

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台中春季旅展的桃園館展場中，原住民舞蹈邀民眾同樂。(林欣儀攝)

「2017台中春季國際旅遊 大展」今天盛大開幕，現場除規劃國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大展區，中部地區各縣市也熱烈響應，在桃園館方面，就有原住民舞蹈迎賓，邀民眾一同載歌載舞，熱鬧非凡。

(中時)