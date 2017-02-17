購車債務起衝突 男派出所前持球棒砸車
宋姓男子凌晨3時30分，開車前往大安分局和平東路派出所，進門就向警方表示自己被人追車、毆打，語畢跑回車上拿球棒攻擊，隨後趕到的另一部白色自小客車，將車輛玻璃砸毀，警方見狀立刻制止宋男，並將白車內的梁、王等3名男子叫下車。
警方調查，宋男疑似積欠10多萬元的購車後款，車商委請梁男等人追討，今天凌晨梁等人開車追宋，雙方你跑我追，宋情急跑到派出所求助，但突然抓狂，拿球棒砸毀對方的車。
梁等人強調沒想要對宋怎樣，只是希望把債務談清楚，但警方在梁車內，陸續發現電擊棒、束帶等證物，懷疑梁等人打算將宋強押上車，全案依傷害、強制、毀損等罪送辦，內情並由警方進一步釐清中。
(中時)
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