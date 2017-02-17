LPGA》李旻澳洲賽次輪72桿 暫居並列第4

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李旻澳洲公開賽前兩輪揮出67、72桿，保持在領先榜。(TLPGA提供資料照)

LPGA澳洲女子公開賽首輪以67桿(-6)並列第2的21歲李旻，17日次輪上午出發，11時許打完18洞，雖這輪表現不如前一天神勇，仍打出3鳥2柏忌紅字成績72桿(-1)，交卡時以總桿139桿(-7)暫居並列第4，保持在爭冠行列。

首輪領先2桿的地主選手柯克，次輪李旻打完她才剛出發，前2洞抓下1鳥，暫以總桿-9保持領先。泰國女將波南隆與美國選手莎拉絲，次輪同樣揮出70桿，同以總桿138桿(-8)暫居並列第2。

台灣女將至中午11時許為止 ，LPGA菜鳥新人錢珮芸、業餘小將林子涵、余涵軒、洪若華都打完18洞，首輪以70桿(-3)並列第17的錢珮芸，雖只打出75桿(+2)退居並列第48，但俟次輪全部打完，LPGA生涯處女作可望晉級。

首輪打出平標準桿的曾雅妮，次輪中午出發，前3洞吞下1個柏忌，以總桿+1暫居並列第83，還在為本季首場晉級力爭上游。

(中時電子報)