浦東機場爆炸案 一審判刑8年
中國大陸上海浦東國際機場去年發生爆炸案，上海法院今天一審判決，以爆炸罪判處被告周興柏有期徒刑8年，剝奪政治權利2年。
新民網報導，上海市第三中級人民法院指出，2016年5月，周興柏因個人生活、感情不順等原因，產生在機場實施爆炸並當場自殺的念頭。同年6月9日至11日，在江蘇省昆山市陸家鎮的租屋處，製作3件爆炸物。
2016年6月12日上午，周興柏攜帶爆炸物至上海虹橋機場，隨後又換乘機場快線公車到達上海浦東國際機場伺機作案。當天下午2時30分許，周興柏先後點燃3件自製爆炸物從地面滾向現場人群，其中2件爆炸。
周興柏在案發現場持刀割頸自殺未遂，被警方當場抓獲。經查，共有3名旅客在爆炸中不同程度受傷；另有1國際航班取消、2國際航班延誤，爆炸還引發現場大量旅客恐慌。
法院認為，周興柏事先預謀並縝密準備，到上海浦東國際機場出發候機區域人群密集的公共場所實施爆炸，應從嚴懲處。綜合考慮犯罪性質、情節和社會危害程度等，以爆炸罪判處周興柏有期徒刑8年，剝奪政治權利2年。1060217
(中央社)
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