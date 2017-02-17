蝶戀花周比蒼：散盡家財處理後續

我要評比

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼今天上午出席遊覽車公會、旅行公會聯合記者會，除向國道5號遊覽車車禍家屬致上最深歉意與哀痛，也強調會散盡家財處理後續。

國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡案件。1060217

(中央社)