提拉米蘇含生蛋 防禽流感這些食物少碰

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很多人都知道殺死禽流感病毒，只要將肉類、蛋類「完全煮熟」即可，但不少人愛吃的提拉米蘇、沙拉醬、親子丼等，其實都可能吃到未熟的蛋，禽流感期間都應少吃。

禽流感疫情擴大，董氏基金會今天表示，禽流感病毒不耐高溫，因此將禽肉及蛋類「完全煮熟」就是避免禽流感的第一步，無論煎、煮、烤、炸何種烹調法，務必全熟至骨頭不帶血水、肉無血色；而且雞蛋吃全熟，蛋白質較容易消化，營養吸收更完整。

自己煮能確保食物完全煮熟，但外食族應如何避免？董氏基金會指出，很多食物看似是熟食，實際上製作過程中可能添加生蛋或不熟的蛋類，呼籲民眾在禽流感期間少碰。

董氏基金會指出，肉類料理方面，常見的是醉雞、白斬雞、炸雞等食物，在靠近骨頭的地方容易留有血水，就代表沒有全熟。

蛋類料理方面，民眾愛吃的日式料理親子丼，經常只有半熟，韓式拌飯、培根蛋黃義大利麵等更是會直接添加生蛋；而美式早午餐常見的太陽蛋、水波蛋、溫泉蛋、溏心蛋、班尼迪克蛋、美式炒蛋、歐姆蛋、鐵板排餐附的蛋等，為了保持嫩度，也是常常半熟就上桌。

此外，美乃滋、千島醬、凱薩沙拉醬等醬料，製作過程中都會拌入生蛋，很多民眾吃火鍋、壽喜燒，喜歡以沙茶醬拌生蛋或是直接用肉片沾生蛋，都會增加不必要的風險。

不少女性愛吃的甜點，其實也可能添加生蛋，董氏基金會指出，像是提拉米蘇、慕斯、舒芙蕾、韓式夾蛋雞蛋糕、月見冰、卡士達醬等，看似是「熟的」，實際上很多都有未熟的蛋；飲料部分，如蛋蜜汁、豆漿加蛋、杏仁茶加蛋、薑茶加蛋等，都應少碰。

禽流感來襲，董氏基金會表示，餐飲業者應主動替消費者把關，疫情期間不要提供未全熟的禽肉及蛋製食品，一起保障民眾食安，也降低自身的經營風險。1060217

(中央社)