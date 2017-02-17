面對核武威脅 美日韓外長協商共同防禦機制

美國國務卿提爾森（圖右）與日本外務大臣岸田文雄（圖左）於德國G20外長會議碰面。（圖/美聯社）

美國新任國務卿提爾森（Rex Tillerson）首次海外出訪，前往德國波昂（Bonn）參加二十國會議（G20）的外長高峰會，並與日、韓兩國外長進行正式會面，對於先前北韓再一次成功試射飛彈，以及可能的核子武器威脅，三國外長擬加強未來的合作，並有望成立共同防禦機制。

據日本時報（Japan Times）報導，今年度的二十國會議由德國主辦，這也是新上任的美國國務卿提爾森首次海外出訪。然而本次外長高峰會，外界普遍將亞太地區的焦點，放在北韓核武議題上，提爾森此行也在德國與共同來訪的日本外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida）和韓國外交部長尹炳世（Yun Byung-se）進行閉門會議，並於會後共同發表聲明，強調美日韓三國未來將加強軍事與外交的盟友關係，美國也將協助兩個亞太盟友共同抵禦可能來自北韓的核武威脅。

美國新任國務卿提爾森（圖左）與大陸外長王毅（圖右）在德國會面。（圖/美聯社）

今年由德國主辦G20，外長會議昨在德國波昂召開。（圖/美聯社）

北韓近年來多次在無預警的情況下，試射導彈或飛彈系統，隨著一次又一次的修正與改良，讓周邊國家愈發憂慮。在日韓皆有駐軍的美國，為確保情報資訊流通順暢，於2014年簽署三國情報資訊交換協議，讓美日韓三國能更快地掌握所有有關北韓最新的情報。美軍更於近日宣布將大舉派遣F-22戰機（F-22 Raptor）、核子潛艇和卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70）前往南韓，有意藉此震懾北韓的氣燄。

本次三國外長會談另一個關注議題則是中國大陸的角色，他們希望一向身為北韓「老大哥」的大陸官方，能夠嚴守去年底聯合國安理會（U.N. Security Council）對北韓的制裁決議，並協助維持區域和平秩序，防止北韓再有任何挑釁之舉。

(中時電子報)