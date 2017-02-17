「會嚇跑陪睡的男人」 陳珮騏曝3症狀纏身
藝人陳珮騏常在本土劇中飾演反派角色，精湛演技常讓觀眾入戲不能自拔，常在臉書與粉絲分享近況的她，竟自曝有三大症狀纏身，自嘲就算有男友陪睡也會被嚇跑。
根據《蘋果日報》報導，陳珮騏近期看到不少情殺新聞，相當慶幸之前遇過的男人都相當OK，雖然很享受單身自由的生活，不過還是期待能談場戀愛，受訪時表示睡前會盜汗發抖，甚至還有胃酸逆流、夜半磨牙的症狀，健康狀況亮起紅燈，因此自嘲就算遇到真命天子，但像她這種會夜夜磨牙的女人，不被嚇跑才怪。
對於身體出現警訊，陳珮騏推測應該是拍戲累太久了，長期睡眠不足導致，至於憂鬱症是否有復發，她表示還不至於，但若有蛛絲馬跡馬上會察覺，而且已經知道排解方法，不至於太過擔心。
(中時電子報)
關鍵字：陳珮騏
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