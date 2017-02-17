家禽禁宰運7日 攤商嘆生意下滑

新北市市場內販售雞肉的攤販。（鄭任南攝）

農委會宣布家禽禁宰運7日後，新北市市場內雞肉攤販17日表示生意受到影響，民眾購買意願降低。（鄭任南攝）

新北市市場內販售雞肉的攤販17日表示，受到禁宰令影響，約兩日之後就沒有雞肉可賣了。（鄭任南攝）

農委會宣布全國家禽禁宰禁運7日後，新北市市場內販售雞肉的攤販17日紛紛受到影響，攤商表示，受到禁宰令影響，約兩日之後就沒有雞肉可賣了，民眾購買雞肉的意願也降低，生意不如往常。

(中時)